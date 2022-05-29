Североатлантический альянс и Европа должны увеличить оборонный бюджет, чтобы гарантировать Украине победу в спецоперации, заявил член британского парламента, аналитик Тобиас Элвуд. По его словам, если Киев выстоит, то в России может смениться президент.
Как подчеркнул Элвуд, в случае провала спецоперации на Украине, россияне сами могут инициировать "отставку" президента страны Владимира Путина.
"Европе нужно лидерство. Наш долг — ещё раз активизироваться. Все страны НАТО должны увеличить расходы на оборону как минимум до трёх процентов. Если Путин проиграет на Украине и обнаружится тщетность его войны, то есть все шансы, что российский народ, в конце концов, решит, что ему лучше без него", — цитирует Элвуда Тhe Sun.
По его словам, кроме того, провал на Украине может гарантировать, что Россия и Китай перестанут укреплять отношения, которые несут угрозу стабильности в Европе.
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