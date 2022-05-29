American Conservative: Украину не возьмут в Евросоюз из-за "уникальности"

Ситуация с заявкой Украины на членство в Евросоюз "уникальна", считают американские аналитики. Однако по их мнению, ЕС не занимается "благотворительностью" и заставит Киев выполнить требования, чтобы стать полноправным участником союза.

По мнению аналитиков, заявка Киева на вступление в ЕС лишь дала раскол в самом союзе.

"Правила есть правила. Украина не является исключением", — пишут аналитики American Conservative. — Реальность очень сложна. Специальное решение о допуске означало бы специальное законодательство, чуждое европейскому праву. Для установления новой индивидуальной процедуры потребуется политическое согласие всех государств-членов. В марте ЕС не был единодушен в отношении кандидатуры Украины".

Как подчеркнули авторы, если ЕС пойдёт "на поводу" ситуации вокруг Украины, это означает необходимость "занижения стандартов" самого союза, что станет провалом в глазах стран-участниц.