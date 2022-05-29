Антитурецкие настроения в США растут с каждым днём, заявил аналитик американских СМИ Борис Зильберман. По его словам, Вашингтону "не на руку" протестная политика Анкары в отношении Финляндии и Швеции, которые намерены вступить в НАТО.
По мнению аналитика, в первую очередь Запад не устраивает, что Турция "диктует условия", чтобы получить выгоду.
"Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.) использует членство Турции в таких организациях, как НАТО, для получения уступок со стороны Запада", — написал Зильберман для The National Interest.
Как подчеркнул аналитик, маленькие скандинавские страны пойдут на любые уступки, чтобы стать членом НАТО.
"В Конгрессе существует широкая поддержка Финляндии и Швеции, и многие его члены не хотели бы ничего лучше, чем обменять Турцию на пару скандинавских государств", — резюмировал автор.
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