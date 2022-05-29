Абэ: К спецоперации привела позиция Зеленского по членству в НАТО

Позиция украинского президента Владимира Зеленского по членству в Североатлантическом альянсе и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу спецоперации России на Украине, заявил Economist бывший премьер Японии Синдзо Абэ.

"Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке", — заявил Абэ.

Как отметил политик, добиться изменения позиции Зеленского было бы необычайно трудно. Оказать на него влияние мог бы президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть все территории, которые у Незалежной "забрала" Россия. По его словам, срок "до освобождения от оккупантов" всё короче.