Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу стоит подготовиться к затяжному конфликту на Украине. По её мнению, если Киев даст слабину, боевые действия могут продолжиться ещё около 10 лет.
Трасс подчеркнула, что западным странам и государствам-участникам Евросоюза нужно "поднажать" и сплотиться для помощи Украине, иначе мир ждут "неслыханные страдания".
"Если Россия добьётся успеха в своей войне на Украине, Запад должен быть готов к долгосрочной перспективе. Война в Украине может длиться до 10 лет.", — цитирует Трасс 19FortyFive.
Впрочем, глава британского МИД не единственная, кто заявляет о затяжном конфликте. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, что российская спецоперация, вероятно, продлиться ещё год.
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