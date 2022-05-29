МИД Британии: украинский конфликт может продлиться 10 лет

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу стоит подготовиться к затяжному конфликту на Украине. По её мнению, если Киев даст слабину, боевые действия могут продолжиться ещё около 10 лет.

Трасс подчеркнула, что западным странам и государствам-участникам Евросоюза нужно "поднажать" и сплотиться для помощи Украине, иначе мир ждут "неслыханные страдания".

"Если Россия добьётся успеха в своей войне на Украине, Запад должен быть готов к долгосрочной перспективе. Война в Украине может длиться до 10 лет.", — цитирует Трасс 19FortyFive.

Впрочем, глава британского МИД не единственная, кто заявляет о затяжном конфликте. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал, что российская спецоперация, вероятно, продлиться ещё год.