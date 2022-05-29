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Автор Екатерина Широкова

Трамп признался в шантаже НАТО "российской угрозой": "Деньги потекли рекой"

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал Североатлантическому альянсу, требуя увеличить оборонный бюджет. По словам бывшего лидера нации, он предупредил НАТО, что американцы не помогут блоку в случае "российской угрозы", если финансирование останется на прежнем уровне.

Трамп признался в шантаже НАТО "российской угрозой": "Деньги потекли рекой"

Так, по словам Трампа, угрозы сработали и в оборонный бюджет "деньги потекли рекой".

"Да, мы не будем защищать вас, если вы не платите… Если такое случится, вы сами по себе", — процитировал свои угрозы НАТО Трамп, на митинге своих сторонников в штате Вайоминг. — И деньги полились рекой — миллиарды и миллиарды. В конечном счёте набралось 430 миллиардов — миллиардов, не миллионов — долларов".

Кроме того, Трамп похвастался, что НАТО увеличили оборонный бюджет почти на 20%, что стало исторической отметкой. И добавил, что генсек альянса Йенс Столтенберг является его "самым большим фанатом".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато дональд трамп
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