Ветеран НАТО: альянс попал в неловкую ситуацию из-за подготовки к войне с РФ

Масштабные учения Baltic Operations 22 Североатлантического альянса в Швеции больше напоминают отработку сценария столкновения с российской стороной, заявил ветеран НАТО, военный эксперт Ставрос Атламазоглу.

Так, по его словам, учения, которые стартуют 5 июня с участием 14 стран-членов альянса, направлены на борьбу с Россией, но и здесь вышел "казус". На военное мероприятие, кроме государств-кандидатов в блок Финляндии и Швеции, приглашены и турецкие военные, несмотря на политику Анкары.

"НАТО планирует большие военные учения для подготовки к войне с Россией", — рассказал Ставрос Атламазоглу в беседе с 19FortyFive. — Турция — единственный член НАТО, который наложил вето на членство Швеции и Финляндии в трансатлантическом военном союзе".

Как подчеркнул военный эксперт, участие Турции в учениях создаст как минимум "неловкость ситуации", а как максимум может обернуться проблемами.

Согласно информации, учения на территории Швеции пройдут с 5 по 22 июня. В манёврах будет задействовано семь тысяч военнослужащих, более 45 надводных кораблей и подводных лодок, а также порядка 75 самолётов.