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Автор Денис Постольский

Боевик "Азова"* похудел на "Азовстали" на 30 кг

Мир

Боевик батальона "Азов"*, находящийся в плену, пожаловался, что пока сидел в подвалах украинского металлургического комбината "Азовсталь", похудел на 30 килограммов.

Боевик "Азова"* похудел на "Азовстали" на 30 кг

"Человек служил, я работал в гуманитарной сфере больше. Медики были вначале на позициях, а дальше уже ничего не делали. Стрелять им не приходилось", — сказал боевик.

По его словам, боеприпасов у "Азова" было недостаточно, а еды и того меньше.

"Я похудел за два месяца на 30 килограммов", — пожаловался азовец.

Как сообщалось ранее, главари националистов находились в отличных условиях. Кожаные диваны, столы из натурального камня и собственный бар. Пока рядовые ВСУшники сидели битком в грязных подвалах по соседству с отхожими местами, руководство "Азова" отдыхало в люксовых помещениях.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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