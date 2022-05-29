Боевик батальона "Азов"*, находящийся в плену, пожаловался, что пока сидел в подвалах украинского металлургического комбината "Азовсталь", похудел на 30 килограммов.
"Человек служил, я работал в гуманитарной сфере больше. Медики были вначале на позициях, а дальше уже ничего не делали. Стрелять им не приходилось", — сказал боевик.
По его словам, боеприпасов у "Азова" было недостаточно, а еды и того меньше.
"Я похудел за два месяца на 30 килограммов", — пожаловался азовец.
Как сообщалось ранее, главари националистов находились в отличных условиях. Кожаные диваны, столы из натурального камня и собственный бар. Пока рядовые ВСУшники сидели битком в грязных подвалах по соседству с отхожими местами, руководство "Азова" отдыхало в люксовых помещениях.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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