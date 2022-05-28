"Реал" выиграл Лигу чемпионов на фоне беспорядков

Мадридcкий футбольный клуб "Реал" обыграл "Ливерупуль" в финале Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Игра состоялась на стадионе "Стад де Франс". На 59-й минуте бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор забил гол, который принес "Реалу" победу с минимальным счетом.

"Реал" завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории.

Матч пришлось отложить на 36 минут из-за беспорядков перед стадионом. Многие болельщики не смогли попасть на трибуны, что спровоцировало попытки прорваться на стадион. Правоохранительным органам пришлось применить против любителей футбола слезоточивый газ.

УЕФА совместно с полицией, властями и Французской федерацией футбола в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками. Отмечается, что турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты.

Напомним, УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации на Украине.