Власти Славянска эвакуируют население из-за наступления российских войск

Славянск, город в Донецкой Народной Республике, всё еще находится под контролем киевских силовиков. Власти города объявили полную эвакуацию мирных жителей в связи с наступлений войск России в Донбассе.

Об этом городской голова Вадим Лях сообщил в социальных сетях. 28 мая, в субботу, был отправлен первый эвакуационный рейс:

"В безопасную часть страны выехали более полусотни человек. В том числе – десять детей".

Также Лях информирует, что в воскресенье, 29 мая, жители Славянска могут покинуть город, уехав в Днепр организованным рейсом, а в понедельник — в Ровенскую область.