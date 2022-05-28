МИД Литвы о скандале вокруг поставок танков Киеву: национальное решение

Заявления о договоренности в НАТО о запрете поставок Украине танков западного производства вызвали скандал в Германии. В МИДе Литвы прокомментировали ситуацию.

Статс-секретаря в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер 22 мая в эфире телеканала ZDF заявила, что танки западных моделей на Украину поставляться не будут.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уверила, что не осведомлена о договоренности в НАТО не поставлять Украине тяжёлую бронированную технику.

"Нет, я такого не слышал, — объяснил глава МИД Литвы. — На тех встречах, на которых я присутствовал, что-либо подобное определенно никогда не обсуждалось".

Ландсбергис подчеркнул, что каждая страна сможет поставлять Украине всё, что может произвести. Желание помочь воюющей стране было названо "национальным решением".

"Союзники продолжают оказывать Украине значительную военную помощь, включая предоставление западных вооружений", — сказал представитель НАТО в ответе на запрос Bild.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый военный альянс против РФ.