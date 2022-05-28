Вассерман: санкции США против России нужны для атаки на Китай

Депутат ГД РФ и политический эксперт Анатолий Вассерман рассказал о истинной цели антироссийских санкций США.

По его словам, американские власти намерены максимально ослабить ЕС экономически. Сейчас Вашингтон пытается нейтрализовать финансовые связи Европы с КНР, чтобы не позволить ей процветать.

Вассерман отметил, что США намерены устранить китайскую угрозу, но опасаются, что союз Москвы и Пекина не дадут им достигнуть успеха в плане лидерства. Он объяснил, что Белый дом хочет снизить позиции Кремля на международной арене, чтобы он не помешал ему в противостоянии с Китаем.

"Соответственно, американцы рассчитывают определенным способом добиться того, чтобы Россия не защищала Китай, когда США начнут на него наступать", — отметил Вассерман.

Он выразил уверенность, что Штаты вряд ли достигнут цели, ибо не справятся с такой трудной геополитической задачей. Вашингтон уже совершил несколько серьёзных ошибок, уверен эрудит.