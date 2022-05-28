Херманис постоянно получает угрозы после своих высказываний о спецоперации

Латвийский режиссёр Алвис Херманис признался, что ему поступило множество угроз после того, как он высказался по поводу российской спецоперации на Украине.

Об этом пишет argumenti.ru, отмечая, что режиссёр обвинил Запад в том, что сейчас происходит на украинской территории. По его мнению, западная дипломатия сильно провалилась, поскольку допустила всю эту ситуацию.

"Моя недавняя публикация в социальных сетях о России вызвала удивительную реакцию. Кто бы мог подумать? За последние два дня я получил более 100 письменных угроз физической расправы. Устных тоже", — сказал Херманис.

Ранее священник Виктор Иванов рассказал, почему так много желающих принять участие в спецоперации. Он сделал акцент на том, что добровольцы готовы отправиться на Украину вовсе не из-за того, что им хорошо заплатят за службу в зоне боевых действий. По его словам, всё дело в патриотизме, именно он движет нашими бойцами.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.