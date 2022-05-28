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Автор Елена Федорова

Херманис постоянно получает угрозы после своих высказываний о спецоперации

Мир

Латвийский режиссёр Алвис Херманис признался, что ему поступило множество угроз после того, как он высказался по поводу российской спецоперации на Украине.

Херманис постоянно получает угрозы после своих высказываний о спецоперации

Об этом пишет argumenti.ru, отмечая, что режиссёр обвинил Запад в том, что сейчас происходит на украинской территории. По его мнению, западная дипломатия сильно провалилась, поскольку допустила всю эту ситуацию.

"Моя недавняя публикация в социальных сетях о России вызвала удивительную реакцию. Кто бы мог подумать? За последние два дня я получил более 100 письменных угроз физической расправы. Устных тоже", — сказал Херманис.

Ранее священник Виктор Иванов рассказал, почему так много желающих принять участие в спецоперации. Он сделал акцент на том, что добровольцы готовы отправиться на Украину вовсе не из-за того, что им хорошо заплатят за службу в зоне боевых действий. По его словам, всё дело в патриотизме, именно он движет нашими бойцами.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия латвия украина
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