EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

В Германии заявили о "тайном договоре НАТО" по Украине

Мир

Среди стран-членов Североатлантического альянса есть неформальная договорённость об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружений. Эта информация на днях появилась в ряде германских изданий.

В Германии заявили о "тайном договоре НАТО" по Украине

По сути, её подтвердила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF. Она, правда, говорила только о Германии. Но как следует из слов Меллер, нежелание поставлять Украине боевые машины пехоты и танки западных моделей является согласованной позицией правительством ФРГ и союзников по НАТО.

"У немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей", — сказала Меллер. Так она ответила на вопрос, почему власти ФРГ затягивают передачу вооружений Киеву.

Между тем, ранее министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь заявили, что таких соглашений не существует.

"Чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили мне, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца", — цитирует РИА "Новости" главу берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яну Пуглиерин.

Заметим, украинские власти постоянно упрекают Берлин в недостаточных поставках вооружений. На эту тему едва ли не каждый день высказываются и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

И надо сказать, что на эти требования в Берлине реагируют со всё большим раздражением. Например, большой поклонник нынешних украинских властей, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия "не может выполнить все желания Украины".

Разногласия же в правящей коалиции по вопросу поставок оружия Киеву вице-канцлер счёл нормальными, в порядке вещей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато германия
Sberbank
Новости
Без "Биг Тейсти": блюда, которые исчезнут из меню "преемника" McDonald’s в РФ
В Виннице на фурах с погибшими в СВО написано: "Добрый вечер, мы с Украины"
Херманис постоянно получает угрозы после своих высказываний о спецоперации
В Германии заявили о "тайном договоре НАТО" по Украине
Спикер Одесской ОВА Братчук: Украина может уничтожить весь Черноморский флот РФ
Зеленский обвинил чемпиона UFC Макгрегора в поддержке России
Звонивший матерям погибших россиян, заявил, что "убивать русских не грех"
В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом
Силовики проверят информацию о тайных миллиардных счетах Чубайса
В Херсоне рассказали о бегстве украинской полиции в первый день спецоперации
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Чиновница из Германии Мёллер раскрыла секретное решение НАТО по Украине
Мир. Новости мира
Чиновница из Германии Мёллер раскрыла секретное решение НАТО по Украине
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки с Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Силовые структуры
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Последние материалы
В Германии заявили о "тайном договоре НАТО" по Украине
Спикер Одесской ОВА Братчук: Украина может уничтожить весь Черноморский флот РФ
Звонивший матерям погибших россиян, заявил, что "убивать русских не грех"
Зеленский обвинил чемпиона UFC Макгрегора в поддержке России
В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом
Силовики проверят информацию о тайных миллиардных счетах Чубайса
В Херсоне рассказали о бегстве украинской полиции в первый день спецоперации
Ожесточённые бои у Каменки: не все боевики сбежали
Кедми: "спецназ" Израиля на Украине — никакой не спецназ
﻿Кадыров: Польша исчезнет, если "не перестанет тявкать"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников