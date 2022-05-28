В Германии заявили о "тайном договоре НАТО" по Украине

Среди стран-членов Североатлантического альянса есть неформальная договорённость об отказе поставлять Украине некоторые виды вооружений. Эта информация на днях появилась в ряде германских изданий.

По сути, её подтвердила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF. Она, правда, говорила только о Германии. Но как следует из слов Меллер, нежелание поставлять Украине боевые машины пехоты и танки западных моделей является согласованной позицией правительством ФРГ и союзников по НАТО.

"У немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей", — сказала Меллер. Так она ответила на вопрос, почему власти ФРГ затягивают передачу вооружений Киеву.

Между тем, ранее министры обороны Чехии и Словакии Яна Чернохова и Ярослав Надь заявили, что таких соглашений не существует.

"Чиновники из Чехии, работающие в министерстве обороны и с НАТО заявили мне, что ничего не слышали о неформальном соглашении западных стран не поставлять БМП и танки западного образца", — цитирует РИА "Новости" главу берлинского офиса "Европейского совета по международным отношениям" Яну Пуглиерин.

Заметим, украинские власти постоянно упрекают Берлин в недостаточных поставках вооружений. На эту тему едва ли не каждый день высказываются и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

И надо сказать, что на эти требования в Берлине реагируют со всё большим раздражением. Например, большой поклонник нынешних украинских властей, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия "не может выполнить все желания Украины".

Разногласия же в правящей коалиции по вопросу поставок оружия Киеву вице-канцлер счёл нормальными, в порядке вещей.