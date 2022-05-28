Спикер Одесской ОВА Братчук: Украина может уничтожить весь Черноморский флот РФ

Украина может потопить весь Черноморский флот России ракетами "Гарпун", полученными от Дании. Такое заявление сделал Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Кроме того, он расписал их достоинства, заметив, что после старта ракета снижается до высоты 15 метров над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до двух метров и поражает цель.

"Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?", — задал вопрос Братчук.

Американские эксперты считают, что для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти ракет Harpoon, для уничтожения крейсера — четырёх, а эсминца — двух. Одна ракета способна причинить серьёзные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в субботу, что Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Чёрном море "от датских партнёров с участием британских друзей".