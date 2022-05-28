Зеленский обвинил чемпиона UFC Макгрегора в поддержке России

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил экс-чемпиона по смешанным единоборствам Конора Макгрегора в том, что он не поддерживает Киев. Украинский лидер раскритиковал ирландского спортсмена за совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Irish Independent.

Свою позицию Зеленский высказал на встрече с политиками из Ирландии. Он заявил, что был фанатом Макгрегора до того момента, пока не появилась его фотография с Путиным.

"Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину", — приводит издание слова главы ирландского сената Марка Дейли, который участвовал во встрече в Киеве.

Макгрегор — бывший чемпион Ultimate Fighting Championship. Он сделал совместную фотографию с Путиным в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Тогда ирландский боец отметил, что считает российского президента "одним из величайших лидеров".