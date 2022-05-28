EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом

Мир

Слова президента США Джо Байдена о его зачислении в Военно-морскую академию в Аннаполисе не соответствует действительности, сообщает New York Post. Будущий глава Белого дома в молодости был признан негодным к военной службе и, к тому же, не мог подойти учебному заведению по другим правилам.

В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом

Ранее, выступая перед выпускниками академии в Аннаполисе, Байден рассказал, что в 1965 году его зачислили в это учебное заведение, однако он выбрал Делавэрский университет.

Как отмечает New York Post, ни одна из биографий президента не подтверждает этот рассказ.

"Эта история удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство. В автобиографии Байдена 2008 года не упоминается Военно-морская академия", — говорится в материале.

Более того, в 1965 году, о котором говорит Байден, он уже имел степень бакалавра в университете Делавэра, а Военно-морская академия в Аннаполисе не принимает на учёбу выпускников других заведений, утверждает издание. По его же данным, Байден ещё в молодости был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
Sberbank
Новости
В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом
Силовики проверят информацию о тайных миллиардных счетах Чубайса
В Херсоне рассказали о бегстве украинской полиции в первый день спецоперации
Ожесточённые бои у Каменки: не все боевики сбежали
Кедми: "спецназ" Израиля на Украине — никакой не спецназ
﻿Кадыров: Польша исчезнет, если "не перестанет тявкать"
Симферопольская и Крымская епархия подтвердила принадлежность РПЦ
Шольц и Макрон попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Министр Роберт Хабек: "Германия не может выполнить все пожелания Украины"
Украинцы на внедорожниках избили таксистов в Австрии
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Мир. Новости мира
Чиновница из Германии Мёллер раскрыла секретное решение НАТО по Украине
Силовые структуры
Армия России применила под Харьковом новую огнемётную систему ТОС-2 "Тосочка"
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки с Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Силовые структуры
Глава SIPRI Мелвин: терпение РФ закончится из-за поставок оружия НАТО на Украину
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Силовые структуры
Daily Express назвал три вероятные цели ядерного удара со стороны России
Последние материалы
В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом
Силовики проверят информацию о тайных миллиардных счетах Чубайса
В Херсоне рассказали о бегстве украинской полиции в первый день спецоперации
Ожесточённые бои у Каменки: не все боевики сбежали
Кедми: "спецназ" Израиля на Украине — никакой не спецназ
﻿Кадыров: Польша исчезнет, если "не перестанет тявкать"
Симферопольская и Крымская епархия подтвердила принадлежность РПЦ
Шольц и Макрон попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"
Министр Роберт Хабек: "Германия не может выполнить все пожелания Украины"
Британцы чувствуют себя обобранными, а Джонсон полон оптимизма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников