В США Байдена поймали на лжи о военном прошлом

Слова президента США Джо Байдена о его зачислении в Военно-морскую академию в Аннаполисе не соответствует действительности, сообщает New York Post. Будущий глава Белого дома в молодости был признан негодным к военной службе и, к тому же, не мог подойти учебному заведению по другим правилам.

Ранее, выступая перед выпускниками академии в Аннаполисе, Байден рассказал, что в 1965 году его зачислили в это учебное заведение, однако он выбрал Делавэрский университет.

Как отмечает New York Post, ни одна из биографий президента не подтверждает этот рассказ.

"Эта история удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство. В автобиографии Байдена 2008 года не упоминается Военно-морская академия", — говорится в материале.

Более того, в 1965 году, о котором говорит Байден, он уже имел степень бакалавра в университете Делавэра, а Военно-морская академия в Аннаполисе не принимает на учёбу выпускников других заведений, утверждает издание. По его же данным, Байден ещё в молодости был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.