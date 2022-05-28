В Херсоне рассказали о бегстве украинской полиции в первый день спецоперации

В первый же день российской спецоперации сотрудники украинской полиции сбежали из города Скадовска Херсонской области. Местные жители остались беззащитными перед преступниками.

"Как началась специальная операция, 24 февраля, сотрудников полиции здесь не стало", — приводит слова главы военно-гражданской администрации Скадовского района Сергея Швайко РИА Новости.

Собеседник информагентства также показал разграбленное помещение местной паспортной службы, откуда пропала часть архивных данных.

По словам Швайко, в отсутствии правоохранителей преступные элементы получили свободу, они безнаказанно грабили город до появления российских силовиков.