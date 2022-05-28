Великобритания пообещала раздавить РФ за применение ядерного удара

Великобритания уничтожит Россию, если глава российского государства Владимир Путин применит ядерное оружие.

"Путина предупредили, что Великобритания уничтожит Россию, если он даст зеленый свет ужасающему ядерному удару по миру в рамках отчаянного последнего шага, чтобы выиграть войну на Украине", — пишет британское издание Express.

Ранее сообщалось, что в случае ядерного удара со стороны России в первую очередь под прицелом находятся США, поскольку именно Вашингтон является основным соперником Москвы со времён холодной войны. По данным Федерации американских учёных, Америка является крупнейшей ядерной державой после России и обладает примерно 5600 ядерными зарядами.