Великобритания уничтожит Россию, если глава российского государства Владимир Путин применит ядерное оружие.
"Путина предупредили, что Великобритания уничтожит Россию, если он даст зеленый свет ужасающему ядерному удару по миру в рамках отчаянного последнего шага, чтобы выиграть войну на Украине", — пишет британское издание Express.
Ранее сообщалось, что в случае ядерного удара со стороны России в первую очередь под прицелом находятся США, поскольку именно Вашингтон является основным соперником Москвы со времён холодной войны. По данным Федерации американских учёных, Америка является крупнейшей ядерной державой после России и обладает примерно 5600 ядерными зарядами.
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