Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович убеждён в Вооружённых силах Украины служат лучшие артиллеристы в мире.
"У нас лучшие артиллеристы в мире, которые учатся на западных образцах вооружения в несколько раз быстрее, чем планируют инструкторы", — заявил он.
По словам советника, за 8 лет боевых действий в Донбассе была создана школа применения БПЛА для управления боем, наведения на цель нашей артиллерии и миномётов.
"В каждом подразделении есть квадрокоптер, с помощью которого боевая эффективность повышается кратно. Была разработанная целая система, которой нет у армии противника", — заключил он.
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Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.