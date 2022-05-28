Арестович: "В ВСУ служат лучшие артиллеристы в мире"

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович убеждён в Вооружённых силах Украины служат лучшие артиллеристы в мире.

"У нас лучшие артиллеристы в мире, которые учатся на западных образцах вооружения в несколько раз быстрее, чем планируют инструкторы", — заявил он.

По словам советника, за 8 лет боевых действий в Донбассе была создана школа применения БПЛА для управления боем, наведения на цель нашей артиллерии и миномётов.

"В каждом подразделении есть квадрокоптер, с помощью которого боевая эффективность повышается кратно. Была разработанная целая система, которой нет у армии противника", — заключил он.