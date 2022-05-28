Jacobin: "Оружейники США заработают на Украине более 17 млрд долларов"

Главными бенефициарами американской помощи Украине в размере 40 млрд долларов станут крупные военные промышленники США. Они заработают на поставках оружия более 17 млрд долларов, сообщает Jacobin.

"Американские военные подрядчики получат не менее 17 млрд долларов дополнительного дохода", — пишет издание, изучив сопроводительные документы к новому закону и проанализировав оружейные контракты.

Автор материала уверен, что власти США не настроены на мирное разрешение конфликта на Украине, а намерены наращивать в нём своё военное участие.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Её общий объём составит почти 40 млрд долларов.