Массовое захоронение обнаружено в центре Мариуполя

В центральном парке Мариуполя обнаружено массовое захоронение 52 тел украинских военнослужащих. Сред них много морпехов, также есть офицеры.

"Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом "Металлург". Это практически центр города. В списки внесён подполковник, майор, два лейтенанта. Все остальные рядовые, особенно много матросов", — передаёт ТАСС слова главы бюро судмедэкспертизы Минздрава ДНР Дмитрия Калашникова.

Он также рассказал, что тела найдены в траншее длиной около 50 м и шириной полтора метра. На месте захоронения обнаружены списки с анкетными данными погибших.

По словам Калашникова, почти все тела имеют следы огнестрельных или осколочных ранений. Некоторые помещены в мешки и сложены друг на друга.