Переговоров не будет - Киев считает, что они "ломаного гроша не стоят"

Несмотря на успехи России в Донбассе, советник президента Украины и член группы переговорщиков Михаил Подоляк сегодня "отменил" все ранее сделанные президентом страны заявления о готовности к мирным переговорам с Россией, объявив, что Киев не будет стремиться к соглашению с Москвой.

"Любое соглашение с Россией не стоит ломаного гроша, — заявил Подоляк. — Россия доказала, что это варварская страна, которая угрожает мировой безопасности. Украина будет бороться с Россией до победного финала, потому что варвара можно остановить только силой”.

Напомним, что Подоляк возглавлял украинскую делегацию во время нескольких раундов неудачных мирных переговоров в первые недели военной операции России в Украине. Теперь его осуждение переговоров с Москвой резко контрастирует с признанием президента Владимира Зеленского ранее на этой неделе, что он "может попытаться пойти дипломатическим путем”, если российский лидер Владимир Путин захочет поговорить с ним напрямую.