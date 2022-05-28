В посольстве США напомнили о связи голливудских звёзд с русской культурой

Русская культура не "отменяется" в США, заявили в американском посольстве в Москве. Многие звёзды Голливуда — ученики русской школы, напомнили там.
В диппредставительстве назвали имена таких известных актёров и режиссёров, как Мэрилин Монро, Альфред Хичкок, Клинт Иствуд, которые учились у Михаила Чехова и Сергея Эйзенштейна.
"Многие американские актёры прошли обучение по "методу" Станиславского. Клинт Иствуд, Джек Николсон и Мэрилин Монро обучались у Михаила Чехова, племянника известного драматурга. Множество американских режиссёров вдохновлялись Сергеем Эйзенштейном, среди них Альфред Хичкок и Фрэнсис Форд Коппола", — говорится в сообщении.
В посольстве отметили вклад русской культуры и искусства в американское общество. Творчество Чайковского, Достоевского и других её представителей ценится в США и не подлежит "отмене", заявили в дипмиссии.
"Русская культура никоим образом не "отменяется" в Америке, напротив, она, несомненно, обогащает американское общество", — отметили в посольстве.
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