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Автор Камиль Джабраилов

Евросоюз готовит военно-морскую миссию для вывоза зерна с Украины

Мир

Евросоюз может направить военно-морскую миссию на Украину для помощи в вывозе из страны сельхозпродукции, сообщает El Pais. Соответствующий вопрос рассмотрят на саммите ЕС в понедельник, отмечает издание.

Евросоюз готовит военно-морскую миссию для вывоза зерна с Украины

"Европейский Союз готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов через Чёрное море", — говорится в материале.

По данным издания, Брюссель опасается возникновения голода в странах, зависящих от импорта зерна, и поэтому намерен призвать Москву разрешить экспорт продовольствия с Украины.

Ранее МИД России заявил, что Москва не препятствует вывозу зерна, и имеющиеся проблемы вызваны действиями украинской армии, которая заминировала свои же морские порты.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз
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