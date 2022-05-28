Евросоюз готовит военно-морскую миссию для вывоза зерна с Украины

Евросоюз может направить военно-морскую миссию на Украину для помощи в вывозе из страны сельхозпродукции, сообщает El Pais. Соответствующий вопрос рассмотрят на саммите ЕС в понедельник, отмечает издание.

"Европейский Союз готов мобилизовать все возможные ресурсы для содействия вывозу зерна, скопившегося в зернохранилищах и портах. На повестке дня даже стоит возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов через Чёрное море", — говорится в материале.

По данным издания, Брюссель опасается возникновения голода в странах, зависящих от импорта зерна, и поэтому намерен призвать Москву разрешить экспорт продовольствия с Украины.

Ранее МИД России заявил, что Москва не препятствует вывозу зерна, и имеющиеся проблемы вызваны действиями украинской армии, которая заминировала свои же морские порты.