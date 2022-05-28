В Министерстве обороны Испании сообщили, что разместят в Латвии свои зенитно-ракетные комплексы для усиления защиты республики.
"Минобороны разместит в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов NASAMS для защиты прибалтийской республики. Это система противовоздушной обороны, оснащенная шестью ракетами AMRAAM и радаром Sentinel с дальностью действия от семи до 10 километров", — сообщили в ведомстве.
Ранее глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс заявил, что латвийскому государству придётся ввязаться в войну на Украине, если Киев проиграет.
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