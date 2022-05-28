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Автор Мария Карева

American Thinker: США погружаются в "мрачный век" из-за политики Белого дома

Мир

Американский политолог Сандра Фридеманн отмечает, что в 2022 уровень жизни в США значительно сократился, а дальнейшая судьба подрастающего поколения находится под угрозой, поскольку несовершеннолетним детям внушают, что сомневаться в своём поле — это нормально.

American Thinker: США погружаются в "мрачный век" из-за политики Белого дома

Также в США может начаться миграционный кризис. Нелегальные переселенцы уже заполняют страну, так как южная граница практически отсутствует. Если мигрантам удаётся избежать пограничной проверки, то они могут отправиться в любой город и получать медицинское обслуживание. Их существование на территории США полностью оплачивают налогоплательщики.

Политика Вашингтона привела к дефициту продуктов в супермаркетах. Товары первой необходимости недоступны, а фермеры не могут выращивать урожай из-за нехватки удобрений.

"Всё, что происходит сегодня в Америке, прямо указывает на мрачные события из прошлого. Если мы оперативно не изменим курс, Америка вместе с остальным миром обречена на долгие "тёмные века" порабощения и геноцида", — отмечает автор American Thinker.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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