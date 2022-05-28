На границе Белоруссии наблюдается напряжённая военно-политическая обстановка. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, поздравляя пограничников с профессиональным праздником.
По его словам, пограничники находятся на передовой линии обороны. Как пояснил белорусский лидер, сегодня для них особый смысл приобретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу.
"В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряжённая военно-политическая обстановка", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он напомнил, что пограничники первыми встречают врага на границе и сражаются с ним, не жалея жизни. Президент Белоруссии убеждён: страна сможет защитить свою независимость и территориальную целостность в случае необходимости, а пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи государства оставались в неприкосновенности.
"Верю в ваш патриотизм и профессионализм", — заключил глава государства.
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