Лукашенко: на границе Белоруссии складывается напряжённая обстановка

На границе Белоруссии наблюдается напряжённая военно-политическая обстановка. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, поздравляя пограничников с профессиональным праздником.

По его словам, пограничники находятся на передовой линии обороны. Как пояснил белорусский лидер, сегодня для них особый смысл приобретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу.

"В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряжённая военно-политическая обстановка", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, что пограничники первыми встречают врага на границе и сражаются с ним, не жалея жизни. Президент Белоруссии убеждён: страна сможет защитить свою независимость и территориальную целостность в случае необходимости, а пограничники сделают всё возможное, чтобы рубежи государства оставались в неприкосновенности.

"Верю в ваш патриотизм и профессионализм", — заключил глава государства.