Херсонская область закрыла границы с территориями Украины, подконтрольными киевскому режиму. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. В интервью РИА Новости Стремоусов отметил, что сейчас лучше не пересекать границу со стороны Николаевской и Днепропетровской областей, так как там регулярно фиксируют систематические обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне", — пояснил замглавы военно-гражданской администрации.
Он порекомендовал воздержаться от поездок на Украину. Как подчеркнул Стремоусов, власти Херсонской области получают большое количество заявлений о пропаже мужчин, которых забирают в армию "в качестве пушечного мяса".
Представитель военно-гражданской администрации добавил, что жители могут выехать из региона в Крым или освобождённую часть Запорожской области.
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