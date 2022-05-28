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Автор Антон Уткин

Украинские элиты перессорились на фоне провалов ВСУ в Донбассе

Мир

Части ВСУ всё быстрее отступают из Донбасса, пытаясь избежать окружения. В Киеве отказываются признавать собственные ошибки и ищут внутренних врагов.

Украинские элиты перессорились на фоне провалов ВСУ в Донбассе

После освобождения союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР Лимана стало очевидно, что полный разгром ВСУ в Донбассе произойдёт в ближайшее время. Киевский режим долгое время обещал украинцам легкую победу, и происходящее вызывает сильное недовольство среди граждан Незалежной.

На этом фоне украинский истеблишмент начинает искать врагов, на которых можно было бы списать свои просчеты. Накануне известный на Украине радикальный пропагандист Юрий Бутусов обрушился с критикой на офис Владимира Зеленского. Он обвинил администрацию президента в желании скрыть правду от своего народа, так как простые украинцы ничего не знают о настоящей катастрофе на востоке страны.

Военный эксперт Юрий Подоляка не стал исключать, что неудачи ВСУ могут привести к госперевороту в Киеве, и тогда власть перейдёт к радикалам.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
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