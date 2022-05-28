Канцлер Австрии Нехаммер: "Гаазпром" рискует потерять газохранилище в Хайдахе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что "Газпром" потеряет газохранилище в Австрии в случае отказа от его эксплуатации.

"Я указал ему (Путину. — Прим. ред.) на то, что если "Газпром" не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии", — сообщил австрийский канцлер после телефонного разговора с президентом РФ.

Ранее Нехаммер подчеркнул, что Австрия готова закупать у России энергоносители за рубли. Чтобы соблюсти процедуру, Вена откроет счёт в одном из банков РФ. В свою очередь Путин заверил канцлера, что поставки российского "голубого топлива" будут поступать в страну без перебоев.

Болгария и Польша стали первыми станами Евросоюза, которые отказались выполнять условия России и платить за газ в рублях. С 27 апреля компания "Газпром" перестала поставлять энергоресурсы этим государствам.