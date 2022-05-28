WSJ: США передадут Украине РСЗО в ближайшие недели

Американские реактивные системы залпового огня прибудут на Украину через несколько недель, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники.

По данным издания, на следующей неделе президент США Джо Байден объявит о новых поставках вооружения Украине. Предполагается, что Пентагон передаст Киеву РСЗО, которые способны стрелять шквалом ракет на сотни километров и превосходят любые артиллерийские установки, находящиеся сейчас на вооружении армии Украины.

Какую именно технику получит Киев и в каком количестве — пока неизвестно, однако речь идёт в том числе о РСЗО HIMARS на колёсном шасси.

WSJ пишет, что вместе с новым вооружением на Украину прибудут американские инструкторы, которые в течение одной недели обучат украинских военных использовать РСЗО.