В Британии опасаются "ударов" России по базам в Польше из-за помощи Киеву

Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за того, что Запад поставляет Украине вооружение, заявил британской газете Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

Он предупредил, что поставки западного вооружения на Украину могут вызвать глобальный конфликт.

По словам Мелвина, Россия планирует уничтожать военную технику, которую Запад поставляет Киеву через Польшу, где находятся склады и базы с вооружением.

"Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. ", — подчеркнул эксперт.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что плачевное состояние украинской экономики и невозможность защищаться от натиска армии России может вынудить Киев пойти на слияние с Польшей.