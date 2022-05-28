EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

В Британии опасаются "ударов" России по базам в Польше из-за помощи Киеву

Мир

Россия может нанести удары по линиям снабжения в Польше из-за того, что Запад поставляет Украине вооружение, заявил британской газете Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

В Британии опасаются "ударов" России по базам в Польше из-за помощи Киеву

Он предупредил, что поставки западного вооружения на Украину могут вызвать глобальный конфликт.

По словам Мелвина, Россия планирует уничтожать военную технику, которую Запад поставляет Киеву через Польшу, где находятся склады и базы с вооружением.

"Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. ", — подчеркнул эксперт.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что плачевное состояние украинской экономики и невозможность защищаться от натиска армии России может вынудить Киев пойти на слияние с Польшей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато польша украина виктор янукович
Sberbank
Новости
В Британии опасаются "ударов" России по базам в Польше из-за помощи Киеву
Янукович предупредил Киев: Украина рискует потерять свою государственность
Владимир Зеленский признался, что ситуация в Донбассе "очень тяжелая"
НМ ЛНР показала последствия удара ВСУ «Точкой-У» по посёлку Сватово
Ракетный удар РФ по Днепропетровской области: уничтожена казарма с бойцами ВСУ
Геращенко: Порошенко пытался уехать из страны, но погранслужба его не пропустила
Пугачёва вернётся в Россию без Галкина: пути супругов разойдутся
Турция грозится начать новую военную операцию в САР
В Казанском университете уволили профессора за антивоенные высказывания
Le Figaro: беженцы с Украины неплохо живут в России и возвращаться не планируют
Популярное
Силовые структуры
Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе

Украинские военные проигрывают в битве за Донбасс в ходе военной спецоперации.

Леонков: ВСУ пойдут атаковать Херсон после поражения в Донбассе
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Силовые структуры
Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных
Мир. Новости мира
Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ
Мир. Новости мира
Reuters: США предупредили Киев, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией
Людмила Черткова Украинцы не верят Арестовичу: "Лёха, что ты несёшь?" Людмила Черткова Любовь Степушова Венгрия ответит Украине в случае перекрытия нефтепровода "Дружба" Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Украинских пленных удивила доброта военных армии России
Силовые структуры
Угрожавший матери и дочерям Кадырова "азовец"* Касаткин доставлен в Чечню
Рогов: Киев готовится сдать Запорожье, сторонники Зеленского вывозят ценные вещи
Мир. Новости мира
Рогов: Киев готовится сдать Запорожье, сторонники Зеленского вывозят ценные вещи
Последние материалы
Янукович предупредил Киев: Украина рискует потерять свою государственность
Владимир Зеленский признался, что ситуация в Донбассе "очень тяжелая"
НМ ЛНР показала последствия удара ВСУ «Точкой-У» по посёлку Сватово
Ракетный удар РФ по Днепропетровской области: уничтожена казарма с бойцами ВСУ
Геращенко: Порошенко пытался уехать из страны, но погранслужба его не пропустила
Пугачёва вернётся в Россию без Галкина: пути супругов разойдутся
Турция грозится начать новую военную операцию в САР
В Казанском университете уволили профессора за антивоенные высказывания
Le Figaro: беженцы с Украины неплохо живут в России и возвращаться не планируют
Пётр Порошенко пытается сбежать в Польшу и находится в пункте пропуска
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников