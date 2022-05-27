Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что Киев ведёт страну к потере государственности. Обращение политика было опубликовано в Сети его представителем Юрием Кирасиром.
"Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны", — отметил Янукович.
Плачевное состояние украинской экономики и невозможность защищаться от натиска армии России может вынудить Киев пойти на слияние с Польшей, сказал бывший президент Украины. Такой сценарий станет печальным результатом реализации той европейской мечты, за которую украинцы вышли на майдан в 2014 году, написал Янукович.
По его словам, Польша помнит март 1923 года, послы стран Антанты передали второй Речи Посполитой Восточную Галичину и западную часть Волыни.
Также политик предрёк, что в итоге США подтолкнут Украину к переговорам с Россией, поскольку Запад не может бесконечно поставлять Киеву оружие.
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