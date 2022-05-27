Владимир Зеленский признался, что ситуация в Донбассе "очень тяжелая"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе "очень тяжелая".

В своём ежедневном видеообращении Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе "как и предполагалось, очень тяжелая". Однако добавил, что "защитники Украины" держат оборону. Президент Незалежной отметил, что ВС РФ сосредоточили в этом регионе максимум резервов и артиллерии.

"Есть ракетные удары и авиаудары — всё. Мы защищаем нашу землю так, как позволяют наши нынешние оборонные ресурсы", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Киев делает всё, чтобы увеличить свои оборонные ресурсы. Примечательно, что Зеленский сделал на видео английские субтитры. Своё обращение он, скорее всего, посвящал англоязычным зрителям. Сейчас в Киеве наблюдается проблема с поставками вооружения, и это явно очень беспокоит Зеленского. Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что в течение месяца ВСУ ждёт череда окружений.