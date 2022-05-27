Ракетный удар РФ по Днепропетровской области: уничтожена казарма с бойцами ВСУ

Точными ракетными ударами по Днепропетровской области была уничтожена казарма нацгвардии ВСУ.

Военнослужащие России, Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Ночью, 27 мая, было нанесено три ракетных удара по Днепропетровской области.

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко сообщил о серьёзных разрушениях и поиске людей под завалами, однако не стал уточнять, по какому объекту был нанесён удар. Издание "Русская Весна" пишет, что удары были нанесены по казарме нацгвардии Украины.

Точным ракетным ударом были убиты и ранены десятки украинских военнослужащих. Глава центра территориальной обороны Днепропетровска Геннадий Корбан заявил, что убито как минимум 10 нацгвардейцев и около 30 получили серьёзные ранения.