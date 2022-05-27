Le Figaro: беженцы с Украины неплохо живут в России и возвращаться не планируют

Рассказы украинцев, бежавших в Россию, вероятно, удивят европейцев. Французское издание Le Figaro опубликовало материал своего корреспондента Алена Барлюэ, в котором он изложил суть бесед с вынужденными эмигрантами.

Люди, уставшие за 8 лет от взрывов в Донбассе, наслаждаются тишиной и радуются обыкновенным вещам:

"Мы здесь спим на белой, как снег, постели".

Будущее беженцев не определено, пишет Барлюэ. Однако добровольцы, занимающиеся этими людьми в РФ, вывели статистику, согласно которой 15-20% хотят уехать в Европу, 40% беженцев изъявляют желание остаться в России, оставшиеся 40% думают над возвращением на Украину. Французского репортёра удивило решение почти половины украинцев, выехавших из страны, остаться Российской Федерации, ведь спецоперацию начала она. Но перед жителями Донбасса такого вопроса не стоит вовсе, они слишком устали от жизни под обстрелами.