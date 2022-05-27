В Сирии растёт напряжённость на фоне возможного начала новой спецоперации Турции

После заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о возможном начале в северной части САР спецоперации по ликвидации курдских отрядов самообороны и выстраиванию буферной зоны безопасности вдоль границы Турции напряжённость в регионе возросла.

По данным издания "Русская весна", члены семей полевых командиров курдских бандформирований эвакуируются из города Кобани, а арабские бойцы массово оставляют занимаемые позиции в районе городов Айн-Иса и Бейт-эль-Хиша. При этом ВС РФ перебрасывают авиацию в район Камишлия, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Заевфратье и стабилизировать ситуацию.

"Так, российские ВКС сегодня ещё перебросили звено многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков СУ-34, а также ударные вертолёты Ка-52 на аэродром в сирийском городе Камишлия провинции Хасеке", — передаёт "Русская весна".