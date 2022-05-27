Перспективы развития территорий, освобождённых в ходе спецоперации на Украине, стали главной темой на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности". Об этом рассказал Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
"Цель — как можно быстрее восстановить нормальное течение жизни, работу предприятий, занятость граждан, дать возможность освобождённым областям успешно развиваться вместе с Россией", — цитирует его слова rostovgazeta.ru.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что на освобождённых территориях на Украине создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни.
Позже заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует войти в состава Российской Федерации, а не становиться отдельной независимой республикой.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.