Освобождённые территории Украины должны развиваться вместе с Россией

Перспективы развития территорий, освобождённых в ходе спецоперации на Украине, стали главной темой на форуме "Предпринимательство в новой экономической реальности". Об этом рассказал Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Цель — как можно быстрее восстановить нормальное течение жизни, работу предприятий, занятость граждан, дать возможность освобождённым областям успешно развиваться вместе с Россией", — цитирует его слова rostovgazeta.ru.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что на освобождённых территориях на Украине создаются все необходимые условия для мирной и безопасной жизни.

Позже заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует войти в состава Российской Федерации, а не становиться отдельной независимой республикой.