Эксперт Горбачёв: Китай закрыл небо для самолётов РФ с "двойным гражданством"

Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщили два источника РБК.

"Один из источников РБК объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье", — завил источник РБК.

Однако обижаться тут не на кого, считает генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" ГА Виктор Горбачёв, комментируя ситуацию Pravda.Ru.

"Китай закрыл воздушное пространство для тех воздушных судов, которые на сегодняшний день не определились, где они зарегистрированы — на Багамских островах или в России. Естественно, мы должны перевести в российский реестр все воздушные суда, которые у нас были зарегистрированы на Багамах, и предоставить эти данные той стране, куда мы летаем", — сообщает Горбачёв.

Это необходимо сделать для того, чтобы в случае непредвиденных ситуациях, было понятно с кем разговаривать, как в случае с людьми, которым нельзя иметь двойное гражданство. В данной ситуации винить можно только руководителей авиакомпаний, которые не предоставили данные о регистрации.

"Это международные требования. Это не то, что прямо для всех авиакомпаний и для всех воздушных судов закрыто небо Китая. Нет. Пожалуйста, летайте, но вы определитесь, вы где зарегистрированы и где вы проходите обслуживание — на Багамах, в России. Если зарегистрированы в России, значит, вы в России проходите обслуживание, с вас и спрос. Если на Багамах, значит, будут с них спрашивать", — комментирует гендиректор.

Ни одна страна не разрешит полёты в своем воздушном пространстве самолётам с двойной регистрацией. Это требование Международной организации гражданской авиации, за которое проголосовали порядка 130 стран, входящих в его её состав.

"Россия к себе никого не пустит, если у них тоже будет двойное гражданство. Так что это требование для всех", — резюмировал Горбачёв.