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Автор Елена Федорова

Латвийские гостиницы отказывают беженцам в заселении

Мир

В Латвии назрела проблема: что делать с украинскими беженцами, которых правительство республики успело разбаловать со дня их приезда. Их бесплатно кормили в ресторанах, заселяли в туристические отели и гостиницы, но теперь финансирование сокращается.

Латвийские гостиницы отказывают беженцам в заселении

Об этом пишет argumenti.ru, отмечая, что несколько гостиниц уже стали отказывать украинским беженцам в заселении.

По официальной информации гостиничного бизнеса Латвии, некоторые отели уже с 31 мая перестанут принимать беженцев, а есть гостиницы, которые сократят число украинских гостей до минимального.

Финансирование, которое обеспечивало государство, покрывало лишь небольшую часть стоимости проживания, а это значит, что гостиницы, принимающие у себя переселенцев, работали в убыток.

Ранее власти Латвии распорядились, чтобы с 24 мая украинских беженцев перестали обеспечивать бесплатными продуктами питания.

В последнее время переселенцы могли совершенно бесплатно питаться в ресторанах и не оплачивать свои покупки в местных супермаркетах "Rimi". Они должны были только предъявить украинский паспорт.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия беженцы
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