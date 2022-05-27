Латвийские гостиницы отказывают беженцам в заселении

В Латвии назрела проблема: что делать с украинскими беженцами, которых правительство республики успело разбаловать со дня их приезда. Их бесплатно кормили в ресторанах, заселяли в туристические отели и гостиницы, но теперь финансирование сокращается.

Об этом пишет argumenti.ru, отмечая, что несколько гостиниц уже стали отказывать украинским беженцам в заселении.

По официальной информации гостиничного бизнеса Латвии, некоторые отели уже с 31 мая перестанут принимать беженцев, а есть гостиницы, которые сократят число украинских гостей до минимального.

Финансирование, которое обеспечивало государство, покрывало лишь небольшую часть стоимости проживания, а это значит, что гостиницы, принимающие у себя переселенцев, работали в убыток.

Ранее власти Латвии распорядились, чтобы с 24 мая украинских беженцев перестали обеспечивать бесплатными продуктами питания.

В последнее время переселенцы могли совершенно бесплатно питаться в ресторанах и не оплачивать свои покупки в местных супермаркетах "Rimi". Они должны были только предъявить украинский паспорт.