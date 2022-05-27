Японии уже дорого обошлась её антироссийская позиция, считает ведущий политолог компании RAND Джеффри Хорнунг.
В статье для издания The Hill эксперт отметил, что с началом конфликта на Украине отлаженная десятилетиями политика ЕС в области обороны оказалась разрушена.
На фоне происходящего Япония и Австралия демонстрируют свою солидарность с США, заручаясь их поддержкой. Хорнунг указал, что поддержка этими странами антироссийских санкций — это своеобразный знак для Китая, который должен наглядно показать ему, что аналогичная перспектива ждёт и его, если Пекин решит активизироваться в тайваньском вопросе.
"Если союзные страны не сумеют наказать такого могущественного соседа, как Россия, это может послать неправильные сигналы автократическим странам. Для Японии и Австралии главной проблемой является искушение Китая применить силу для получения Тайваня. Именно через этот объектив можно лучше понять их активную поддержку Украины", — написал обозреватель.
Хорнунг отметил, что дальнейшие действия как со стороны, так и в отношении Японии предсказать сегодня трудно, хотя стоит учитывать опасения мировой общественности повторения украинского сценария на востоке.
"Решение Кисиды стоило дорого. Россия объявила, что она отказывается от переговоров по мирному договору с Японией", — считает автор.
Ранее Хорнунг уже отмечал, что признание Токио факта "незаконной оккупации южных Курил" не оставляет Японии шансов на подписание мирного договора с РФ и возможности обсуждать курильский вопрос.
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