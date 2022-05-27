Newsweek: после заявлений США Россия загружает ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ

Журналист Скотт Макдональд заявил, что после провокационных заявлений США Россия загружает крылатые ракеты "Калибр" на подлодки ЧФ РФ.

Макдональд пишет, что после заявлений США, что они готовы нанести удар по Черноморскому флоту РФ ради освобождения путей для экспорта зерна, Россия начала комплектовать свои подлодки в Севастополе ракетами "Калибр".

"Стратегическое перемещение сил в Чёрном море продолжается: Россия загружает крылатые ракеты на подводные лодки Черноморского флота", — пишет Макдональд.

Журналист Newsweek заявляет, что две подлодки уже стоят в Южной бухте Севастополя для загрузки ракет "Калибр". Он отмечает, что каждая из подлодок типа "Варшавянка" может нести по четыре "Калибра". Ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, журналист пишет, что "Калибры" способны поражать цель на расстоянии до 1400 километров.

Макдональд, ссылаясь на МО Украины, пишет, что ЧФ РФ планирует обстрел Незалежной ракетами с подводных лодок и мешает экспорту зерна. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в препятствовании вывоза зерна с Украины. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва даже может предоставить морские гуманитарные коридоры для вывоза украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечит разминирование портов.