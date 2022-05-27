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Автор Светлана Нерадовская

Шольц поразмышлял о том, насколько этичны поставки оружия Украине

Мир

Немецкого канцлера Олафа Шольца одолевают сомнения, насколько этично отправлять Киеву тяжёлое вооружение, которое поставляет ему Запад, включая саму Германию.

Шольц поразмышлял о том, насколько этичны поставки оружия Украине

Канцлер признал, что на этот вопрос нельзя ответить однозначно, ведь текущая ситуация на Украине и необходимость вводить против России многочисленные санкции рождают "новые спорные моменты — политические, этические, личные".

"Речь идет о том, может ли насилие победить насилие… можно ли прийти к миру без оружия. Ясно, что такие вопросы могут и должны обсуждаться", — сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия сегодня поддерживает того, кого считает более слабым.

Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник снова нелицеприятно высказался о Шольце, заявив, что у того нет ни мужества, ни лидерства. Мельник обвинил канцлера ФРГ в том, что он не представил никакой конкретики по поводу сроков вступления Украины в ЕС, а также не сказал чётко, как Германия намерена поддерживать Киев.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия олаф шольц
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