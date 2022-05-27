Шольц поразмышлял о том, насколько этичны поставки оружия Украине

Немецкого канцлера Олафа Шольца одолевают сомнения, насколько этично отправлять Киеву тяжёлое вооружение, которое поставляет ему Запад, включая саму Германию.

Канцлер признал, что на этот вопрос нельзя ответить однозначно, ведь текущая ситуация на Украине и необходимость вводить против России многочисленные санкции рождают "новые спорные моменты — политические, этические, личные".

"Речь идет о том, может ли насилие победить насилие… можно ли прийти к миру без оружия. Ясно, что такие вопросы могут и должны обсуждаться", — сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия сегодня поддерживает того, кого считает более слабым.

Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник снова нелицеприятно высказался о Шольце, заявив, что у того нет ни мужества, ни лидерства. Мельник обвинил канцлера ФРГ в том, что он не представил никакой конкретики по поводу сроков вступления Украины в ЕС, а также не сказал чётко, как Германия намерена поддерживать Киев.