Генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрёзе считает, что Киев не сможет противостоять российской армии, по крайней мере, в ближайшие недели.
По его словам, армия РФ превосходит украинскую по численности и дальнобойности, и украинские силы способны только местами замедлить ее продвижение.
Домрёзе считает, что только с наступлением осени, ВСУ смогут улучшить своё положение.
Не забыл генерал упомянуть о том, что примерно через полгода в Украине появится гораздо больше западных систем вооружения, а украинские вояки будут гораздо лучше обучены обращения с ними.
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Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.