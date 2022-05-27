Демрёзе: ВСУ не сможет противостоять российской армии

Генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрёзе считает, что Киев не сможет противостоять российской армии, по крайней мере, в ближайшие недели.

По его словам, армия РФ превосходит украинскую по численности и дальнобойности, и украинские силы способны только местами замедлить ее продвижение.

Домрёзе считает, что только с наступлением осени, ВСУ смогут улучшить своё положение.

Не забыл генерал упомянуть о том, что примерно через полгода в Украине появится гораздо больше западных систем вооружения, а украинские вояки будут гораздо лучше обучены обращения с ними.