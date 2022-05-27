Песков: Россия не понимает желаний Киева из-за противоречивых заявлений

Украинские политики постоянно выступают с противоречащими друг другу заявлениями, поэтому Россия не понимает, чего действительно хочет Киев. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На встрече с журналистами он отметил, что переговоры Россия — Украина заморожены в соответствии с линией, избранной киевским режимом.

"Руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона", — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не знают, готовы ли в Киеве проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ нужны для завершения конфликта. При этом он добавил, что Москва якобы выступает против встреч с украинской делегацией.