В Туркменистане больше не могут посмотреть по ТВ Соловьёва и Киселёва

Жителей Туркменистана и Кыргызстана лишили возможности смотреть по телевизору программы Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва и телеканал Минобороны.

Проблема заключается не в прямом запрете, а в технических загвоздках, вызванных происками западного мира.

В Турменистане и Кыргызстане заблокировано вещание телеканалов "Россия 1", "Россия Культура" и "Звезда". Иностранные спутники не посылают сигналы по причине "законодательного ограничения по распространению общероссийских телеканалов".

У жителей соседних республик пока остаётся возможность смотреть Первый канал, "Россия 24", "РенТВ", РБК, НТВ и другие.

Местные операторы пытаются справиться с возникшими трудностями. Есть шанс, что передачи Соловьёва и Киселёва скоро снова появятся на экранах ТВ киргизов и туркменов.

"Где-то в Туркменистане и Кыргызстане сегодня будут скучать по российской пропаганде. Или не будут", — прокомментировала новость Ксения Собчак.

Ранее мужчины-ведущие центрального ТВ Афганистана вышли в эфир с масками на лице в знак солидарности с коллегами-женщинами, которым велели это сделать талибы*.

* "Талибан" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.