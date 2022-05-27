Жителей Туркменистана и Кыргызстана лишили возможности смотреть по телевизору программы Владимира Соловьёва, Дмитрия Киселёва и телеканал Минобороны.
Проблема заключается не в прямом запрете, а в технических загвоздках, вызванных происками западного мира.
В Турменистане и Кыргызстане заблокировано вещание телеканалов "Россия 1", "Россия Культура" и "Звезда". Иностранные спутники не посылают сигналы по причине "законодательного ограничения по распространению общероссийских телеканалов".
У жителей соседних республик пока остаётся возможность смотреть Первый канал, "Россия 24", "РенТВ", РБК, НТВ и другие.
Местные операторы пытаются справиться с возникшими трудностями. Есть шанс, что передачи Соловьёва и Киселёва скоро снова появятся на экранах ТВ киргизов и туркменов.
"Где-то в Туркменистане и Кыргызстане сегодня будут скучать по российской пропаганде. Или не будут", — прокомментировала новость Ксения Собчак.
Ранее мужчины-ведущие центрального ТВ Афганистана вышли в эфир с масками на лице в знак солидарности с коллегами-женщинами, которым велели это сделать талибы*.
* "Талибан" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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