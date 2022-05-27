Конгрессмен США: наши проблемы – не вина России, а Путин – не наш враг

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар, который был одним из 57 законодателей США, голосовавших во вторник против того, чтобы отправлять Киеву оружия на миллиарды долларов, сделал ещё одну попытку достучаться до коллег-политиков.

Выступая на очередном заседании Конгресса, он заявил:

"Калечащий долг, инфляция и иммиграционные проблемы Соединённых Штатов не являются виной президента России Владимира Путина. Украина — не наш союзник. Россия — не наш враг. Нам нужно решить наши проблемы с долгом, инфляцией и иммиграцией. Все это не вина Путина”.

За это его и всех политиков, считающих, что, направляя военную помощь Незалежной в размере $40 млрд, Вашингтон становится участником (мягко сказано) разжигания "прокси-войны” на Украине, консервативный ведущий ток-шоу Марк Левин назвал "целовальниками Путина".