Пушилин: в ДНР находятся более пяти тысяч пленных украинских боевиков

Более пяти тысяч украинских боевиков, взятых в плен, находятся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что недавно 2439 боевиков из националистического батальона "Азов"* сдались в плен на заводе "Азовсталь".

"И до этого сдались ещё порядка 3 тысяч человек. Это смешанные подразделения", — сказал Пушилин журналистам.

Ранее руководитель ДНР сообщал, что на "Азовстали" продолжают задерживать военных, которые спрятались в помещениях или отстали при сдаче в плен. По его словам, пока нельзя сказать, что на территории комбината не осталось украинских националистов.

Все пленные с комбината "Азовсталь" содержатся в Донецкой Народной Республике, их будет судить трибунал.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.