Рогов: Киев готовится сдать Запорожье, сторонники Зеленского вывозят ценные вещи

Киевский режим готовится сдать Запорожье, сторонники президента Украины Владимира Зеленского практически в круглосуточном режиме обсуждают эвакуацию. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, две трети региона уже находятся под контролем российских военных, однако областной центр пока остаётся в руках Киева.

"Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники", — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что представители Зеленского в городе находятся "на низком старте". Как пояснил представитель военно-гражданской администрации, они ищут отступные пути для эвакуации и вывозят ценные вещи.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области возник ажиотажный спрос на российское гражданство. Он подчеркнул: многие жители хотят в числе первых получить паспорт РФ.